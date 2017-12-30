اليابان تسعى لوضع لوحة إعلانية على القمر بـ90 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى شركة إسباس اليابانية إلى وضع لوحة إعلانية على سطح القمر بتكلفة مبدئية تصل إلى 90 مليون دولار، بحسب ما ذكر موقع بيزنس إنسيدر .

ويُستخدم هذا المبلغ لإرسال مركبة الفضاء إلى مدار القمر بحلول عام 2019 وهبوطها في عام 2020.

وقالت الشركة إنها ستقدم خدمة لصق الشعارات الإعلانية بطلب الشركات إذا نجحت التجربة.

ونوهت الشركة إلى أنها مستعدة لاستقبال الطلبات من الشركات لنشر شعاراتها على سطح القمر.

وبحسب الموقع، فإن الأمر لن يكون بإرسال لوحة إعلانية بالشكل المادي، ولكن سيكون إسقاط صورة الإعلان على لوحة قمرية، ولن تكون لوحة مادية، لكنها ستظهر شعار الشركة المراد الإعلان عنها.

وذكر الموقع أن معاهدة الفضاء الخارجي عام 1967 أباحت أن ترسل الشركات أي جسم للاستكشاف، ومنها الإعلانات، لكنها منعت إرسال الأسلحة أو أي مواد من الممكن أن تسبب ضررا للنشاط الفضائي.

يذكر أن شركة طوكيو المالكة لشركة الفضاء «إسباس» تدعمها بعض أكبر الشركات اليابانية مثل شركة الخطوط الجوية اليابانية وشبكة تلفزيون طوكيو «بروادكاستينغ سيستيم هولدنجز»، وستذهب هذه الأموال نحو تطوير تكنولوجيا استكشاف الفضاء.

ولا تعد «إسباس» الشركة الأولى لجلب الإعلانات إلى الفضاء، ولكن في عام 199 اشترت شبكة تلفزيونية يابانية مقعدا في إحدى مركبات الفضاء الروسية، ووضعت شعارها على مركبة الإطلاق، لكن إسباس أول شركة تحاول بشكل مباشر الإعلان على سطح القمر.

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