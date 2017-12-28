لا تستخدم هذه الأرقام لبطاقة البنك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية إن اعتقاد الكثير من مستخدمي البطاقات البنكية أن اختراق أرقامهم السرية أو فك شيفرتها أمر في غاية الصعوبة هو أمر خاطئ. وعموما، ينصح أي فرد يستخدم الرمز "1234" على اعتباره رقما سريا لبطاقته البنكية، بتغييره على الفور.

ونقلت الصحيفة تصريحات خبير بيانات موقع فيسبوك، نيك بيري، الذي قال: "قمت بالبحث في أكثر الأرقام السرية شيوعا، بالاستناد إلى جدول أرقام سرية نشرها بعض القراصنة في السابق.

وتوصلت، بعد عملية تصفية النتائج وتحليل حوالي 3.4 مليون منها، إلى تحديد 20 رقما سريا يتكون من أربعة أرقام، الأكثر شيوعا بين المستخدمين".

قائمة العشرين رقما الأكثر شيوعا

وعرضت قائمة العشرين رقما الأكثر شيوعا، ألا وهي: 1234، و1111، و0000، و1212، و7777، و1004، و2000، و4444، و2222، و6969. وتشمل قائمة الأرقام السرية الأكثر شيوعا أيضا الأرقام: 9999، و3333، و5555، و6666، و1122، و1313، و8888، و4321، و2001، و1010.

و يتطابق حوالي 11 بالمائة من بين 3.4 مليون رقم سري حللها خبير البيانات، نيك بيري، مع الرقم السري "1234". أما الرقم السري الذي يحتل المرتبة الثانية فهو "1111"، بنسبة ستة بالمائة. وفي المرتبة التالية، نجد الرقم السري "0000"، بنسبة اثنين بالمائة

سهولة التكهن بالأرقام السرية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التكهن بسهولة بحوالي 26.83 بالمائة من هذه الأرقام السرية، حيث تندرج جميعها ضمن قائمة العشرين رقما التي حددها الخبير. ويستخدم الكثيرون أرقاما سرية تبدأ برقم 19، وذلك بنسبة 20 بالمائة".وأقرت الصحيفة بأن الرقم السري 8065، نادر الاستخدام، حيث ظهر في قائمة الأرقام التي حللها الخبير حوالي 25 مرة فقط. ومن الأرقام الشائعة الأخرى، الرقم السري "2580"، نظرا لوروده بشكل مسترسل في لوحة المفاتيح.

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