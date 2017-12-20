كوريا الجنوبية تطمح لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية

أخبار الآن | سيول - كرويا الجنوبية ( رويترز )

كوريا الجنوبية تخطط لمضاعفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خمس مرات بحلول 2030

قالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لزيادة الكهرباء المولدَة من الطاقة الشمسية لتصل إلى خمسة أمثال مستوياتها الحالية ، بحلول عام 2030 لتعزيز استخدام المصادر المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد .

ويشغل خامس أكبر مستخدم للطاقة في العالم ، حاليا 24 مفاعلا نوويا تولد نحو ثلث إجمالي حاجاته من الكهرباء .

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة بايك أون جيو إن كوريا الجنوبية تخطط لتوليد 20 بالمئة من اجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030 ارتفاعا من 7 بالمئة في 2016.

ولتلبية ذلك الهدف تخطط البلاد لإضافة 30.8 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية و16.5 جيجاوات من الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بحلول العام 2030 .

وحتى 2017 فإن كوريا الجنوبية لديها قدرات لتوليد الكهرباء قدرها 5.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية و1.2 جيجاوات من طاقة الرياح.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت كوريا الجنوبية عن تحول في سياسة توليد الطاقة في البلاد، ليتخذ اتجاهًا نحو مستقبل ذي بيئة خالية من التلوث. وتخطط الدولة التي تعتمد حاليًا على مصادر حرارية ونووية لتوليد 70% من الكهرباء المستهلكة فيها، إلى رفع نسبة استخدامها للغاز الطبيعي من 18% إلى 27% بحلول العام 2030، فضلًا عن زيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة التي تبلغ اليوم 5% فقط لتصل إلى 20%.

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