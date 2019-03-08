باليوم العالمي للمرأة.. سعوديات يقرعن جرس افتتاح سوق الأسهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة شاركت سيدات في قرع جرس افتتاح تداولات السوق السعودي .

وغرد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول " خالد الحصان بالقول إن الفعالية أقيمت إيماناً من الشركة بتمكين المرأة في قطاع الأسواق المالية .

وأضاف في تغريدة أخرى نشرها على حسابه على تويتر بأن الفعالية تقيمها نحو 80 سوق مالية حول العالم ، بالشراكة مع الأمم المتحدة .

وأعلن في آخر تغريدة نشرها عن الموضوع أن الشركة وقعت على وثيقة مبادئ تمكين المرأة (WEPs) كأول شركة سعودية توقع هذه الوثيقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع الخبر، باعتباره رمزاً لتحقيق المساواة بين الجنسين في السعودية

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