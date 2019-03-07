آخر الاختراعات.. دراجة طائرة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "جت باك أفيشن"، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، نسخة محدودة من الدراجة الطائرة تستطيع التحليق لمسافة تتجاوز 1500 قدم.

وأضافت الشركة أن سرعة الدراجة تبلغ 241 كيلو متر في الساعة، شرط ألا يتجاوز وزن من يقودها 114 كيلو غرام، وهي مزودة بمحرك "توربيني".

ويمكنك التحليق بهذه الدراجة لمدة 20 دقيقة ولديها خاصية مانع الاصطدام ضمن محيط 360 درجة حولها، ويمكنك ركوبها حتى في الأجواء الماطرة الخفيفة. كما يمكن إجراء طلب مسبق لشراء الدراجة بدفع مبلغ 10 آلاف دولار، ولكن سيبلغ إجمالي ثمنها بحدود 380 ألف دولار، وستزودك الشركة بملابس وقبعة خاصة للحماية.

وتتطلب قيادة الدراجة الحصول على رخصة طيران طيران من الدرجة الثالثة. ويُذكر أن الشركة ستخصص 20 منها فقط للمدنيين والباقي للاستخدامات العسكرية.

مصدر الصور: arabgt

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