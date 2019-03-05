شركة فولفو تبتكر طريقة جديدة للحد من حوادث السير (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cnn)

تهدف العديد من شركات السيارات الى ابتكار المزيد من الاختراعات التي تضمن السلامة العامة وتحد من الحوادث. لذا تعمل شركة فولفو على وضع حد للسرعة على سياراتها كجزء من جهودها للقضاء على الحوادث المميتة.

وأضحت الشركة أنه الحد سيوقف السيارات عندما تتخطى تكون أسرع من 180 كيلومتر في الساعة، الذي يعمل إلى 112 ميل بالساعة. وأضافت أنها تدرس أيضا تكنولوجيا أخرى يمكن أن تضع شروطاً صارمة للسرعة على السيارات التي تقود قرب المدارس والمستشفيات.

وقد حددت شركة فولفو هدفًا لمنع حدوث وفيات أو إصابات خطيرة في فولفو الجديدة بحلول عام 2020. ولكن بيانها الصادر يوم الاثنين قال أنه بغض النظر عن ميزات السلامة التي تبنيها في السيارات ، فإنه يحتاج أيضًا إلى التعامل مع سلوك السائق.

وقال هاكان سامويلسون ، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: "تعتبر فولفو شركة رائدة في مجال السلامة: لقد كنا دائما وسنكون دوما". "على الرغم من أن تحديد السرعة ليس علاجًا ، إلا أنه يستحق القيام به حتى يمكننا إنقاذ حياة واحدة".

وأضاف أن فولفو "تبحث أيضاً عن طرق لمعالجة مشاكل القيادة أثناء تشتيت الانتباه. وقالت انها ستقدم خطط للتكنولوجيا لمعالجة هذه المشاكل في وقت لاحق من هذا الشهر". وتابع سامويلسون: "نريد أن نبدأ نقاشاً حول ما إذا كان صانعو السيارات يملكون الحق أو ربما ملزمين بتركيب تكنولوجيا في السيارات التي تغير سلوك سائقهم ، للتعامل مع أشياء مثل السرعة أو أو التشتيت".

مصدر الصورة: ultrasawt

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