المنازل الإماراتية ستعمل على الطاقة الشمسية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن بدأ مشروع جديد يتضمن إدخال الألواح الشمسية الكهروضوئية في 10% من منازل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي.

وستتولى شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "Etihad ESCO" الإشراف على تركيب المصابيح الموفرة للطاقة وموفرات المياه لترشيد استخدام الكهرباء والمياه، حسب ما ذكر موقع (ME Construction News)

وأرسلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خطابات الموافقة إلى 6 شركات من أصل 13 شركة ضمن إطار مبادرة شمس لبدأ عمليات تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير التي حددتها الهيئة.

ويعد هذا المشروع تحقيقًا للأهداف التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في "وثيقة الـ50" لتحسين الحياة من جميع جوانبها.

كما شددت هيئة كهرباء و مياه دبي (ديوا) على أن البحث عن حلول مستدامة مختلفة لتلبية الاستهلاك المتزايد للطاقة أصبح دعامة أساسية لخطط التنمية في دبي.

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