تحدّى الإعاقة فصار بطلاً في "الأولمبياد الخاص"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تمكن الشاب الفلسطيني يزن حنّون من الفوز ببطولة الجري في "الأولمبياد الخاص" المقام في أبوظبي، بمساعدة المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الفلسطينية، الذي عمل على تدريبه حتى أضحى مميزاً في هذا المجال.

يذكر أن الشاب يزن يبلغ من العمر 25 عاماً، ويعاني من إعاقة عقلية نتيجة خطأ طبي، ومثّل فلسطين في المحافل الرياضية الدولية أكثر من مرة ونال المراكز الأولى.

الإرادة هي الشيء الوحيد الذي عوّض يزن عما فقده من حواس، ومنحته القدرة على عيش حياة طبيعية دون أي معيقات؛ ممزوجة بأفراح إنجازات قد يعجزُ عن تحقيقها أصحاء.

تسعى عائلة يزن، وهو من مدينة طولكرم الفلسطينية، منذ ولادته إلى إيجاد وسائل تخفف من معاناته، حيث عملت كخلية نحل ملكتها الأم، الأساس المتين الذي دفع يزن لتذوق شهد الإنجاز، من خلال تسجيله ضمن "برنامج صعوبات التعلم والعلاج الوظيفي" في جمعية تأهيل أطفال التوحد.

هذا ما أكده محمد حنون، شقيق يزن قائلاً: "عملنا بكل الطرق لمساعدة يزن حتى أصبح شخصاً واثقاً بنفسه، محبوباً ومعروفاً لكل أهالي مدينة طولكرم، غير مهتم بنظرات الشك والريبة من أفراد بالمجتمع الذين لا يتقبلون الاختلاف".

ويتمتع يزن بقدرة كبيرة على التعايش مع المحيطين به، إضافة إلى ثقته العالية بنفسه.

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