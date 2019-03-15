إرادة ورؤية.. ابن الـ10 سنوات يسعى لإنشاء شركة طيران خاصة به

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ndtv)

يخطط الطفل أليكس جاكوت إطلاق شركة طيران خاصة به يطلق عليها اسم "أوقيانوسيا إكسبريس". ووفقاً لموقع "ndtv" الالكتروني، فإنّ "الطفل البالغ من العمر 10 سنوات فقط بدأ بوضع الخطط لتشكيل أسطول الطائرات، فضلاً عن تحديد مواعيد الرحلات واتخاذ قرارات التوظيف في الشركة".

ومع هذا، أرسل أليكس رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "كانتاس" الأسترالية آلان جويس، طالباً فيها الحصول على توجيهاته بشأن المشروع، مركزاً فيها على كيفية زيادة الإنتاجية في العمل.

ولفت الموقع إلى أنّ "الطفل الصغير ركّز على مسألة إطلاق رحلات دون توقف من سيدني إلى لندن"، واضعاً نصب عينيه "راحة الركاب في الدرجة الاولى، باعتبار أن ذلك سيكون عنوان نجاح شركته".

بدوره، ردّ جويس على على رسالة إليكس قائلاً: "لا يطلب منا منافسونا عادة النصيحة، لكن عندما يتواصل معنا قائد شركة طيران لا يمكننا تجاهله. بطبيعة الحال، لم يكن هناك سوى طريقة واحدة للرد: ​​من رئيسي تنفيذي لشركة إلى رئيس تنفيذي".

وفي إطار تعليقه، دعا جويس الطفل ألكيس إلى إيلاء الأولوية للسلامة والقدرة على تحمل التكاليف. أمّا فيما خص مسألة الرحلة المريحة من أستراليا إلى لندن، لفت جويس بأن "شركته تواجه المخاوف نفسها بشأن هذه الرحلة".

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