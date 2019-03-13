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6 سعوديات على قائمة "فوربس" لأكثر النساء تأثيراً.. من هنّ؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

كما كلّ عام، تصدر مجلة "فوربس الشرق الأوسط" أسماء النساء الـ100 الأكثر نفوذاً وتأثيراً في الشرق الأوسط، وضمّت هذه القائمة 6 سيدات سعوديات تقديراً لمساهماتهنّ بشكلٍ فاعل ومؤثر في الإقتصاد العالمي.

فمن هنّ هؤلاء؟

1- نبيلة التونسي

- كبيرة المهندسين في شركة "أرامكو" السعودية والمتخصصة في البتروكيماويات.

- بدأت نبيلة عملها في أرامكو عام 1982 كمهندسة نظم معلومات، ثم تدرجت في المناصب.

 

2- لطيفة السبهان

- هي المدير المالي للبنك العربي الوطني في السعودية.

 

3- لبنى العليان

- تشغل العليان منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركة العليان.

- عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس العربي للأعمال، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

 

4- رانيا نشار

- الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، احتلت المرتبة الرابعة في قائمة فوربس.

- تمتلك خبرة عالية في الأعمال المصرفية لمدة 20 عاماً.

- هي أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من أمريكا.

 

5- سمية الناصر

- هي مؤسسة شركة "سمية 369" المتخصصة في قطاع الاستشارات

- هي من أوائل السعوديات اللواتي عملن في مجال التدريب بإحترافية في مجال الإبداع والحياة والذكاء العاطفي.

- أول سفيرة سعودية في منظمة سلام بلا حدود مقرها باريس ومانشستر

 

6- انجي الغزاوي

- هي نائب الرئيس التنفيذي في بنك الرياض وتعتبر أول سعودية تتولى هذا المنصب.

مصدر الصورة: مجلة هي

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