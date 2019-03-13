توطين حيوان نادر مهدد بلإنقراض في دبي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عُثر داخل صندوق بإحدى مناطق دبي على حيوان نادر من نوع مهدد بالانقراض يُدعى «لوريس البطيء»، مما يُتيح له أملا جديدا بالتكاثر في مأوى جديد ملائم له.



وفي التفاصيل، فقد تم إعادة توطين هذا الحيوان النادر في تعاون بين مؤسسة «ذا غرين بلانيت»، الغابة الاستوائية ومحمية الثروات النباتية والحيوانية المميّزة الواقعة في «سيتي ووك» بدبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة، وذلك مواكبةً لتوجهات دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجي وتحقيق استدامته.

وقالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة هبة الشحي: «إن الوزارة وضمن استراتيجيتها تعمل على حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته، وإيجاد منظومة قانونية وتشريعية تحمي الحيوانات المهددة بالانقراض والعادية من سوء التعامل معها، كما تعمل عبر هذه المنظومة على الحد من التجارة غير المشروعة للحيوانات».

ومن ناحيته قال المدير العام لمراكز الترفيه العائلية بول باركر: «نسعى الآن من خلال التواصل مع الهيئات والمنظمات المعنية لتأمين شريكة له، ونبحث في بيانات حدائق الحيوانات حول العالم لإيجاد الأنثى المناسبة».

تجدر الاشارة الى أن أصل هذا الحيوان يعود الذي ينتمي إلى فصيلة الرئيسيات إلى غابات آسيا ويتميز بعيونه الواسعة.

مصدر الصور: albayan

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