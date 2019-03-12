"كارمن".. سيارة كهربائية إسبانية تجمع الآداء والرفاهية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (thenational)

أثارت شركة "هيسبانو سويسا" الإسبانية، إعجاب المتابعين بسبب تصميم سيارتها الحديثة التي حملت اسم "كارمن"، والتي تأمل من خلالها أن تعيد للشركة سمعتها العالمية.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة سيارتها الجديدة، المصنعة بشكل شبه كامل من ألياف الكربون، وتعتمد كليا على الكهرباء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبمقدور السيارة أن تصل إلى سرعة 62 ميل (100 كيلومتر في الساعة) في زمن أقل من ثلاث ثوان انطلاقا من السكون، علما أن سرعتها القصوى تبلغ 250 كيلومترا في الساعة، بحسب الصيحفة.

وتجميع "كارمن" ذات المقعدين البالغ طولها 4.7 أمتار، بين الأداء الفائق ومستويات الرفاهية الراقية، كما ان وزنها لا يتعدى وزنها 1690 كيلوغراما. أما ثمنها فسيبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.69 مليون دولار)، في حين ستكون قوة محركها 1005 حصانا.

وسيبلغ الإنتاج السنوي لـ"كارمن" سبع سيارات، وسيقتصر عدد الإنتاج الإجمالي على 19 سيارة فقط.

وتجدر الاشارة الى أن السيارة الحديثة ستستخدم البطاريات المستخدمة في "الفورمولا E"، وهي السباقات التي تستخدم فقط السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

مصدر الصورة: thenational

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