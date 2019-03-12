سيدة تعيد "الأمل" لفراشة بالطيران بعد إصلاح جناحها المشوه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك أجملَ من الفراشات الجميلة الملّونة التي يعتبرها الكثيرون دلالات على الخير. فهناك الكثير من الأشخاص الذين يعتنون بالفراشات الملونة، ويوفرون لها مساحاتٍ تتنقل فيها بحرية وتسمح لها بالنمو بأمان.

الأمرُ هذا تقوم به سيدة تدعى رومي مكلوسكي التي تحبّ الفراشات كثيراً، والسبب الأكبر في ذلك يعود إلى والدتها التي توفيت قبل سنوات بمرض السرطان. قبل وفاتها، قالت والدة رومي لها: كلما رأيت الفراشات، تأكدي أنني أحبك وإنني بخير وسلام.

ولأجل ذلك، دأبت رومي بالاعتناء بالفراشات وبدأت بتجميع اليرقات الموجودة خارج المنزل لتحميها من الطيور التي تأكلها. كذلك، استحدثت رومي مساحة صغيرة في منزلها للفراشات واليرقات كي تنمو بشكلٍ صحيح، وتكون بمثابة بيئة سليمة لها.

لقد ساعدت رومي هذه اليرقات لتصبح فراشات، لكنّ فراشة واحدة واجهت صعوبة في النمو، إذ بدا أنّ جناحها الأيمن كان مشوهاً. ولذلك، دأبت رومي على البحث عبر الإنترنت لإيجاد طريقة لمعالجة هذه الجناح، وقد تمكّنت من الوصول إلى الحل.

اتبعت رومي الخطوات بالتفاصيل لتأدية مهمتها والعملية التي ستجريها للفراشة، وقامت بتثبيتها، ثم قطّعت الأجنحة التالفة، إذ على ما يبدو ليس لدى الفراشات نهايات عصبية في الأجنحة، الامر الذي يجعلهم لا يشعرون بها عندما يتمّ قصها. بعد ذلك، قامت رومي بربط الجناح الإصطناعي الذي صنّعته بالجزء الجيد من الجناح الأيمن. وبالفعل، تمّ ذلك بنجاح، حيث تمكّنت الفراشة من الطيران في الطبيعة مثل أي فراشة أخرى.

وبدورها، شكرت رومي صديقها باتريك ب. على مشاركة مقطع الفيديو الذي تم التقاطه لها أثناء إصلاح جناح الفراشة، موضحة أنّ "هذه الفراشة يبلغ عمرها 3 أيام، وقد ولدت مع هذه الإصابة التي لحقت بها أثناء التطعيم".

(رومي مكلوسكي)

مصدر الصور: facebook.com/romy.mccloskey

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