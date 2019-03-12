تحدي #TrashTag يجتاح مواقع التواصل ويشجع على تنظيف القمامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بين الحين والآخر، ينشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بتحدي جديد، وهذه المرة جاء دور "تحدي النفايات" الذي حمل وسم #TrashTag.

وعلى الرغم من عدم معرفة المصدر الأساسي الذي اطلق هذا التحدي الا أن أغلب المنشورات تفيد أن شخصاً يُدعى بايرون رومان، من الولايات المتحدة، نشر على حسابه على فيس بوك في 5 مارس (آذار) الحالي منشوراً ضم إليه صورتين وجاء فيه:

"إليكم أيها المراهقون الذين تشعرون بالملل تحدياً جديداً. التقطوا صورة لمنطقة تحتاج إلى بعض التنظيف أو الصيانة، ثم التقطوا صورة ثانية بعد أن تفعلوا شيئاً بخصوصها، ثم انشروها".

وسرعان ما انتشر هذا المنشور على نطاق واسع، حيث تمت مشاركته ما يقارب 300 ألف مرة على موقع فيس بوك.

كما انتشر هذا التحدي على المنتديات الإلكترونية، ولاسيما مندى ريديت، حيث اقترح المستخدمون أسماء مختلفة لما قد يطلق على تلك الظاهرة، و بعد أكثر 1500 تعليق ومشاركة، تم اختيار عنوان "TrashTag" لسهولة كتابته ونشره على الانترنت.

مصدر الصور: تويتر

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