الولاعة المسروقة.. تقلّب المواجع على فيسبوك!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (عيش الآن)

ضمن سلسلة منوعات #هاشتاغ_خبر التي تنتجها أخبار الآن على وسائل التواصل الإجتماعي، نشر فيديو مؤخراً بعنوان: #هاشتاغ_خبر | الولاعة.. الأداة الأكثر سرقة في العالم!، وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً جدا.

الفيديو لقي رواجاً كبيراً بين فئة الشباب لكون الولاعة "القداحة" أداة موجودة في كل بيت وأساسية لفئة المدخنين، إلا أن سرقتها بقصد أو من دون قصد تحصل يومياً ويعاني منها كثير من الناس، والبعض الآخر اتخذ سرقة القداحات هواية يفتخر بها أمام أصدقائه ويخزنها في أماكن مخصصة بعيداً عن سارقي القداحات الآخرين.

تنوعت تعليقات المتابعين على الفيديو بين من يقوم بذكر أصدقائه السارقين والبعض الآخر ينشر صور القداحات التي سرقها سابقاً وسط جو من الضحك ومنها:

Abdelkareem Obaid

وفي هذا اليوم المبارك بنحب نرحب باخونا Wael Elghoul اكبر حرامي ولعات بالوطن العربي

عٰ۫ہٰ۫ۓبٰ۫ہٰ۫ۓدٰ۫وٰاٰ۫لٰ۫ہٰ۫ۓفٰ۫ہٰ۫ۓؤٰ۫اٰ۫دٰ۫ ۓۓۓ

ماشاء الله نص رفقاتي حرامية قداحات

ابو تراب المنصوري

سالم المهندس اكبر حرامي جداحات بلعالم كله وعلى مستوه قاراة اسيا وافريقيا واوربا مع العلم هوه ما يدخن بس يبوك جداحات

Jakoubo Jakouvitch

أنا عن نفسي لا أستطيع شراء ولاعة المتعة حين اسرقها

لينشر بعض المتابعين بعض الولاعات التي سرقوها من أصدقائهم: