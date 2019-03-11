فيلم حول مشروع طعام فلسطيني يجذب نجمة هوليوود إلى بيروت
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)
حققت فكرة الفلسطينية ( مريم الشعار ) في استخدام المطبخ الفلسطيني لإحياء الأمل وتوفير فرص عمل للاجئات الفلسطينيات في لبنان, نجاحا يتجاوز بكثير ما كانت تحلم به.
فقد جذب مشروع مريم الشعار (سفرة) انتباه ممثلة هوليود والناشطة الاجتماعية سوزان ساراندون, التي عُرض فيلمها الوثائقي الذي حمل الاسم نفسه (سفرة) للمرة الأولى في بيروت هذا الأسبوع.
ويتناول الفيلم قصة جهود ( مريم الشعار ) في تأسيس مشروع خاص بشاحنة طعام متنقلة , واستغلال مواهب الطهي لدى قاطنات مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.
للمزيد:
شانيل تودع كارل لاغرفيلد بعرض آخر أزياء من تصميمه
بائعات الخضروات يقدمن عروضا راقصة في المانيا