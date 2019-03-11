فيلم حول مشروع طعام فلسطيني يجذب نجمة هوليوود إلى بيروت  

... عرس تقليدي في الخليل لإحياء التراث الفلسطيني عرضت مجموعةٌ من الشبان والفتيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية مُحاكاةً لحفل عرس فلسطيني تقليدي

... عاهل الاردن يحض واشنطن على إحياء جهود السلام حض العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الأميركي باراك اوباما على انخراط اميركي سريع لاحياء جهود تحقيق السلام في الشرق الاوسط لا سيما الفلسطينية الاسرائيلية منها، على ما افاد بيان صادر عن الديوان الملك

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