الهند تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رقم قياسي عالمي جديد، وغريب هذه المرة، سجلته مدينة أوتار براديش الهندية بعد أن تجمع فيها عدد كبير من الحافلات في موكب ضخم ضم قرابة 500 حافلة. ومن الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق الذي سُجل في هذا المجال، تم تحقيقه في إمارة أبو ظبي حيث بلغ عدد الحافلات المشاركة في الحدث 360 حافلة.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور يظهر فيه صفاً طويلاً من الحافلات التابعة لشركة أوتار برادي للنقل البري، على مسافة تجاوز طولها 1000 متر.

وقد اصطفت الحافلات على طول الطريق الممتد من ساحة ساهسون إلى ساحة نوابانج، لتحقق رقماً قياسياً جديداً تم اعتماده من قبل لجنة مختصة بتوثيق الأرقام القياسية.

مصدر الصورة: arabyoum

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