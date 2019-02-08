علماء: النحل "بارع في الحساب"

أخبار الآن | ملبورن استراليا (ديلي ميل)

اكتشف علماء أن للنحل قدرة على القيام بالعمليات الحسابية البسيطة كالجمع والطرح، كما يمكنه فهم وإدراك "مفهوم الصفر".

وأظهرت الدراسة أن النحل يمكنه أن يتعلم التعرف على الألوان بوصفها رموزا تمثل عمليتي الجمع والطرح.

جاء ذلك خلال تجربة قام بها علماء فرنسيون وأستراليون في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، تتعلق بما إذا كان بإمكان النحل إجراء العمليات الحسابية الأساسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد أن حل المسائل الحسابية يتطلب مستوى معقول من الذكاء وقوة العقل، والمشاركة في إدارة عقلية معقدة تتعلق بالأرقام وذاكرة قصيرة يمكنها التعامل مع القواعد والقوانين.

وأشار العلماء إلى أن مضامين هذه التجربة تنعكس على التطورات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، خصوصا في تحسين التعليم السريع.

وقال الأستاذ في المعهد الملكي للتكنولوجيا، أدريان داير، إن العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح تعتبر عمليات معقدة لأنها تتطلب مستويين من العمليات.

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