بعد 3 دقائق من عقد الزواج...سيدة تطلب الطلاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طلبت سيدة كويتية الطلاق بعد 3 دقائق فقط من عقد الزواج بعد أن تعثرت في طريق خروجها من المحكمة الأمر الذي أثار سخرية زوجها واصفا إياها بالـ "غبية"، على إثره طلبت إبطالا للزواج قبل أن يغادرا المحكمة التي تزوجا بها.



وأصيبت السيدة بنوبة غضب من موقف "العريس"، فيما أثارت الحادثة موجة من التعاطف مع المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار مستخدمو الإنترنت إلى أنها كانت على حق في إنهاء الزواج

وعلق أحد مستخدمي تويتر قائلاً: "إذا كانت هذه طريقة تصرفه في البداية، فمن الأفضل تركه".

وأضاف آخر: "الزواج بدون احترام، هو زواج فاشل منذ البداية".



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