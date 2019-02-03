غوريلا تتنبأ بهوية الفائز في مواجهة السوبر بول في أمريكا

أخبار الآن | دالاس - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

في حديقة حيوانات في دالاس الأمريكية، وعلى سبيل الدعابة وبهدف التوعية بضرورة حماية البيئة ورعاية الحيوانات، سمح الموظفون لصغيرة غوريلا طريفة تدعى سامبيلي بالتنبؤ بهوية الفائز من مواجهة السوبر بول التي تجمع لوس أنجلوس رامز مع نيو إنغلاد باتريوتز يوم الأحد، فاختارت سامبيلي أكل قطعة الحلوى الزرقاء، وهو لون فريق لوس أنجلوس.

عمر هذه الغوريلا سبعة أشهر، وهي أول غوريلا تولد في هذه الحديثة منذ عشرين عاما.

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