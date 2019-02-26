تنزانية تدهش ترامب بمهاراتها الكروية! كيف علق؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أذهلت مهارات سيدة إفريقية في ملاعبة كرة القدم إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأعاد تغريد فيديو لها على صفحته على تويتر .

مهارات السيدة التنزانية الشابة هادارا تشارلز تذهل دوماً الجماهير ، فهي تقدم عروضها في عدة دول إفريقية ، مستعرضة مهاراتها في تنطيط الكرة على رأسها ، كتفيها ، ركبتها ورأس قدمها .

ترامب علق على الفيديو بكلمة" مدهش "

أما هدارا فهي سعيدة لأن ترامب يعرف اسمها ، وقالت معلقة ردة فعل ترامب بأنها تتمنى أن يدعمها الرئيس الأمريكي لتتابع العمل على موهبتها وتطورها ، وأن تشارك في المنافاسات العالمية .

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