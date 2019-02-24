للباحثين عن المرح.. "باونس" خياركم الأفضل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

باونس الشرق الأوسط، منطقة ترفيهية تتيح الفرصة امام محبي القفز والباحثين عن المرح للوصول الى اعلى درجات الادرينالين من خلال اتاحة المجال لهم للقيام بنشاطات وتحديات ذات مستويات مختلفة الصعوبة.

وللتعرف أكثر على هذه النشاطات وغيرها مما يقدمه باونس، تنضم الينا في الاستوديو ميعاد البدوي مسؤولة العلاقات العامة.

أعلنت باونس الشرق الأوسط عن افتتاح أول صالة ترامبولين للسيدات في العالم في العاصمة الرياض مساء اليوم، وذلك بعد الجهود المتواصلة لفريق العمل والدعم المستمر من الهيئة العامة للترفيه والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وستقدم صالة باونس الروضة للسيدات والأطفال تحت العشر سنوات صالة مبتكرة لممارسة رياضة القفز الحر والشعور بالحماسة والنشاط والمتعة في نفس الوقت، بالإضافة إلى المحافظة على نمط حياة صحية وتوفير مساحة يمكن استخدامها في العديد من الرياضات المبتكرة والجديدة.

تقع صالة باونس الجديدة في منطقة الروضة، تقاطع طريق خريص الذي يصل بين شرق وغرب مدينة الرياض، وتمتد الصالة على مساحة 3500 متر مربع. وتضم صالة باونس الجديدة أكثر من 80 ترامبولين متصلة، ومنطقة "سلام دانك" الخاصة بكرة السلة ومنطقة للقفز الحر وأخرى للعبة "الدودج بول"، إلى جانب الكيس الهوائي وتحديات "إكس بارك" الشهيرة، ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للسيدات فقط.



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