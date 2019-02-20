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صانع جيتار مصري يواصل شغفه الموسيقي

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( رويترز )

يواصل عادل صقر المتخصص في صنع وإصلاح الجيتار شغفه ، بالآلات الموسيقية في ورشته ذات الإضاءة الخافتة في القاهرة.

وافتتـَح صانع الآلات الوترية ورشته في عام 2006. ومنذ ذلك الحين، أصلح آلاف الآلات الموسيقية.

وحصل صقر على درجة علمية في الموسيقى، وواصل طريقه وسافر إلى ألمانيا حيث درس وعمل في ورشة هناك لمدة 11 عاما.

وعند عودته إلى مصر، فتح ورشته التي يقوم فيها بإصلاح القيثارات.

وعلى الرغم من قدرته على صناعتها بالكامل إلا أن العملية أصبحت مكلفة للغاية في الآونة الأخيرة.

 

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