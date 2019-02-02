مسرح جزيرة العلم يشهد انطلاق الحفل الموسيقي

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

شهد مسرح جزيرة العلم، مساء اليوم، افتتاح مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته السادسة، والذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بتنظيم من مركز فرات قدوري للموسيقى بإمارة الشارقة.

حيث حلت الفنانة السورية فايا يونان ضيفة شرف حفل الافتتاح ، والتي حصدت العام الماضي لقب أفضل مطربة سورية ضمن جوائز Daf BAMA MUSIC AWARDS الألمانية

وتستمر فعاليات المهرجان حتى السابع من فبراير الجاري ، كما أنه من المقرر أن يستضيف مسرح جزيرة العلم غداً أمسية الفلامنكو الأوبرالي، التي يقدمها مغني الفلامنكو الإسباني المشهور آركانغل، الفائز بجائزة «غرامي» لعام 2018.

و تصاحبه السوبرانو المغربية سميرة القادري، السفيرة الفنّية العابرة لثقافات حوض البحر الأبيض المتوسّط، سيرافقهما أوركسترا مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، بقيادة المايسترو محمد صديق، إلى جانب مجموعة متنوعة أخرى من الفعاليات.

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