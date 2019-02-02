شابة إماراتية تطلق ابتكارها: طائرة تخمد الحرائق بـ"الليزر"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (الإمارات اليوم)

أطلقت الطالبة الإماراتية شوق بن شمل، ابتكارها الجديد المتمثل بـ"طائرة بدون طيّار تعمل على الطاقة الشمسية"، يمكنها الكشف عن الدخان وإطفاء الحرائق في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتستخدم هذه الطائرة بندقية ليزر تقذف كرات من المركّبات الكيماوية المضغوطة، تحتوي على رغوة ثاني أكسيد الكربون بغية إطفاء المناطق المشتعلة. وتساهم هذه الطائرات في مساعدة رجال الإطفاء على السيطرة بشكلٍ أسرع على الحرائق، والوصول إلى المناطق الصعبة. كذلك، يمكن استخدام هذه الطائرة في مراقبة المنشآت الصناعية للكشف عن الدخان.

وكان شوق عرضت ابتكارها ضمن برنامج "سفراء بالعلوم نُفكر"، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، وقد فازت بجائزة اختيار الجمهور لأفضل ابتكار في الملتقى.

وتتميز الطائرة بقدرتها على تحمل درجات حرارة مرتفعة، فهي مصنوعة من الكربون الفايبر الخفيف والصلب، كما أنها مزودة بنظام تحكم عن بُعد وفيها جهاز تتبع لتحديد الأماكن بدقة، وكاميرات عالية الدقة لتصوير الأماكن في كل الإتجاهات.

وتعدّ هذه الطائرة هي الأولى من نوعها التي تستخدم الليزر في الإطفاء لدقة التصويب، وتتضمن أيضاً بطارية كهربائية تسمح لها بالطيران مدة طويلة، إلى جانب أنها تعمل على الطاقة الشمسية.

(الإمارات اليوم)

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