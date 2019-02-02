السعودية: اول مسابقة دولية في الغولف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عماد فؤاد من جدة)



في سابقة تُعد الأولى من نوعها إستقبَلت المملكة العربية السعودية أول مسابقة دولية لمحترفي لعبة الغولف على ملاعب رويال غرينز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غربي السعودية ، بمشاركة 132 لاعبا من أشهر لاعبي العالم في هذه الرياضة .

ويشارك في البطولة التي انطلقت يوم الأربعاء اللاعب عثمان الملا وهو أول لاعب غولف دولي في السعودية، بالإضافة إلى أفضل 3 لاعبين في العالم وهم جاستن روز المصنف الأول عالميا، وبروكس كويبكا المصنف ثانيا، وداستن جونسون المصنف ثالثا، إلى جانب نخبة من أبطال كأس رايدر للغولف، ومجموعة من كبار الأبطال العالميين.



وأكّد الملا في حديث مع "أخبار الآن" أن استضافة السعودية هذه البطولة تعد حدثا تاريخياً، وخاصة بعد مشاركة نجوم العالم، وأضاف قائلا: «أعتقد أننا محظوظون جداً نحن لاعبي الغولف والمواطنين السعوديين لحضورنا هنا ومن خلال الدعم القوي الذي يوفره الاتحاد السعودي للغولف، فلا شك في أن هذه الرياضة ستحظى بمستقبل زاهر في المملكة.

من جهته لفت مسؤول الإتحاد السعودي للغولف ماجد سرور في حديثه مع "أخبار الآن" إلى أن الإتحاد يتعاون مع كثير من الأكاديميات، ويعمل الإتحاد على نشر اللعبة سواء للشباب أو الشابات في المملكة. لافتا إلى انهم حاليا يسعون لإستقطاب الأطفال بشكل كبير والفتيات".

اقرأ المزيد: