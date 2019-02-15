عيد الحب فرصة لأهل الموصل لعلاج ندوب مدينتهم

أخبار الآن | الموصل - العراق ( روتيرز )

لم يدخر متطوعون شباب في الموصل جهدا للاستمتاع في عيد الحب ومحاولة علاج ندوب مدينتهم، التي كانت تحت احتلال تنظيم داعش، وذلك من خلال توزيع زهور حمراء على أهل المدينة التي تعاني من كثرة الأنقاض والمباني المدمرة.



وتقمص متطوعون روح عيد الحب فوزعوا زهورا على المارة في الشوارع، كما امتلأت محلات الهدايا في الموصل بزينة عيد الحب , وظهر محبون يتسوقون هدايا فيها، بِحُرية واستمتاع، لتقديمها لأحبائهم في مشهد نادر..





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