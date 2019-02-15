عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

عيد الحب فرصة لأهل الموصل لعلاج ندوب مدينتهم

أخبار الآن | الموصل - العراق ( روتيرز )

لم يدخر متطوعون شباب في الموصل جهدا للاستمتاع في عيد الحب ومحاولة علاج ندوب مدينتهم، التي كانت تحت احتلال تنظيم داعش، وذلك من خلال توزيع زهور حمراء على أهل المدينة التي تعاني من كثرة الأنقاض والمباني المدمرة.


وتقمص متطوعون روح عيد الحب فوزعوا زهورا على المارة في الشوارع، كما امتلأت محلات الهدايا في الموصل بزينة عيد الحب , وظهر محبون يتسوقون هدايا فيها، بِحُرية واستمتاع، لتقديمها لأحبائهم في مشهد نادر..


 

اقرا: الحشد الشعبي تحتكر سوق الخردة

#الموصل #داعش #عيد الحب #اخبار عالمية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...