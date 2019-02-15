جامع تحف سوري يحول بيته إلى متحف

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( رويترز )



بدأها كهواية قبل نحو نصف قرن من الزمن .. ثم تحولت إلى شغف لجمع تحف في دمشق ليحوّل بيته إلى دائرة معارف، ويُحصَل الراغب في معرفة ما بها من معلومات ضالته من خلال التجول فيها، مُتيحا لزواره فرصة للاطلاع على التراث التاريخي والتقليدي السوري.

ومع امتلاكه ما يزيد على 2500 قطعة تراثية , يقدم جامع التحف هيثم طباخة لزوار بيته، في دمشق القديمة، دروسا مجانية في التاريخ بلا مقابل.



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