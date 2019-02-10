خدع مبتكرة لتحويل القلق إلى حماس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقول دراسة حديثة في مجلة علم النفس التجريبي، إن الإنسان وحده القادر على اختيار المشاعر التي يريدها، لذا هناك خدع بسيطة يمكنها أن تحول القلق إلى حماس..



- الاستماع إلى الأغاني المفضلة

اختيارك لأغاني كلماتها توحي بالأمل والتفاؤل وتساعدك على تجنب القلق والمشكلات لها دور كبير، ففي دراسة حديثة طلب الباحثون من المشاركين الاستماع إلى أغاني موسيقاها صاخبة وكلماتها تفتح أبواب الأمل، والغناء معها، وبعدها قال المشاركون إن هذه الأغاني كان لها مستويات عالية من الإثارة لديهم، وبالتالي تحول القلق لديهم إلى مرح.

- جرب "إعادة تقييم القلق"

"إعادة تقييم القلق" أمر سهل للغاية يحتاج منك القيام بالخطوات اللازمة بكل دقة، كل ما عليك فعله عند شعورك بالقلق أن تخبر نفسك أنك تشعر بالسعادة، وذلك لتحويل كل الطاقة السلبية الموجودة في جسمك إلى طاقة إيجابية، حسبما قال الباحثون من كلية هارفارد.

- فكر في الإيجابيات المحتملة

إحدى الطرق لضمان نجاح "إعادة تقييم القلق" هو التركيز على النتيجة، فإذا كنت قلقًا، فهناك احتمالات في تفكيرك فيما سيحدث إذا لم ينجح ما تقوم به، ولهذا عليك التفكير في الأشياء التي ستحدث إذا نجح كل شيء، وبالتالي بقية أفكارك ومشاعرك ستتماشى خلف هذا التفكير الإيجابي.

- تناول الزبادي

من ضمن ما يساعدك على تحويل قلقك إلى سعادة التركيز على نظامك الغذائي، حيث أوضحت دراسة أجريت في جامعة ميسوري الأمريكية، أن البكتيريا الجيدة الموجودة في الزبادي تقلل من القلق والإجهاد وبالتالي تخلصك من المشاعر السلبية وتبدأ بالشعور بالإيجابية وتتحسن حالتك.

- ضع هاتفك جانبا

هاتفك يزيد من قلقك فقط، حيث أوضحت الأبحاث الأخيرة من جامعة ولاية كينت الأمريكية، أن قضاء وقت كبير على الهاتف يزيد من المشاعر السلبية وانخفاض الرضا، لذا إذا كنت تجنب القلق فضع هاتفك جانبا وقم بالاشياء التي تحبها لتشعر بالسعادة من جديد.

- حافظ على هدوئك وواصل اللعب

فور شعورك بالقلق حاول الحفاظ على هدوئك ولا تزد من توترك، وابتعد من الأشخاص أو الأشياء التي تزيد من توترك، وبعدها ابحث عما يسعدك حقا، وأفعله لكي تتحول جميع المشاعر السلبية إلى إيجابية وتزيد المرح لديك من جديد.

- مشاهدة القليل من أفلام الكارتون

من المثير للاهتمام ما أظهرته الأبحاث الحديثة حول أن مشاهدة الرسوم المتحركة تساعدك على التخلص من القلق، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة Acta Odontologia Scandinavica، فإن الأطفال الذين يشاهدون الكارتون قبل الذهاب إلى طبيب الأسنان يتسمون بالهدوء طوال فترة الفحص، لذا يوضح الباحثون أنه ليس هناك مانع من مشاهدتك بعض الكارتون عند شعورك بالقلق، وذلك لتحويل القلق إلى سعادة عارمة.

- قل هذه الكلمات

"أنا متحمس".. قولك لهاتين الكلمتين باستمرار قادر على تحويل قلقك إلى سعادة وحماس، ووفقا لدراسة حديثة في مجلة أبحاث التسويق، كان مطلوبا من المشاركين كتابة قائمة المهام، وعندما نطق هؤلاء المشاركون هذه الجملة ثلاث مرات بصوت عالٍ كشفوا عن أن مستويات الإجهاد لديهم أصبحت أقل .



اقرا: عساف وعلامة يشعلان مسرح المجاز في الشارقة