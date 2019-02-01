جماهير تخطت الـ10 الاف في حفل ماريا كاري الأول بالمملكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكثر من 10 آلاف شخص اجتمعوا في الهواء الطلق، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، شمال جدة لحضور الحفل الأول للمغنية الأمريكية ماريا كاري، ضمن فعاليات بطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.





وفي ليلة لا تتكرر عبرت ماريا عن سعادتها للمشاركة في حفلة غنائية بحضور جمهور غفير في السعودية للمرة الأولى.





وكاري من أبرز نجوم موسيقى البوب في العالم. وتعد ألبوماتها بين الأكثر مبيعاً؛ خصوصاً أنها نالت جوائز دولية.



، وغنت المغنية الأمريكية الشهيرة نحو 18 أغنية من 4 ألبومات لها، لقيت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وافتتح الحفل الأول ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة الغولف الدولية؛ «دي جي» سعودي باسم «داش»، واختتمه الـ«دي جي» الهولندي تييستو.

وانطلقت فعاليات بطولة الغولف، أمس، وتضمنت «قرية الغولف العائلية» المجاورة لملاعب «غولف رويال غرينز»، وهي عبارة عن ملتقى لجميع أفراد العائلة، يضم عروضاً ومسابقات ترفيهية وجوائز مجزية واستعراضاً لأبرز مهارات رياضة الغولف ودروساً أولية لمهاراتها الأساسية.

كما يستضيف مسرح القرية لقاءات مع نجوم البطولة، وتتوفر في القرية عربات الأطعمة والمناطق الآمنة للعب الأطفال. وتقع في حي البيلسان المنطقة الترفيهية المخصصة للبطولة.

وتضم فعاليات مصاحبة مثل «متاهة مسك»، وهي تحدٍ يقيس مهارات المستقبل لدى رواد الأعمال، ويؤهل الفوز بها إلى بطولة العالم لرواد الأعمال، إضافة إلى «حارة زمان» بكل تفاصيلها التي يعيش من خلالها المتجول تجربة ثمانينات القرن الماضي لمجتمع الحجاز القديم. وكذلك الأمسيات الفنية التي تظهر من خلالها أسماء عالمية للمرة الأولى على ساحة الترفيه السعودية، مثل ماريا كاري وتييستو وشون بول. كما تشارك الفنانة الخليجية بلقيس في ثاني أيام الفعاليات على مسرح مدينة الملك عبد الله.

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