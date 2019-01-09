في الإمارات.. إطلاق أول حافلة تعمل تماماً على الكهرباء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دشّنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أول حافلة لنقل ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل في المنطقة. ولفتت الشركة، الثلاثاء الماضي، إلى أنّ "الحافلة تتسع لـ30 راكباً مع قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً في كل عملية شحن، كما أنه تخدم مساراً من 6 محطات داخل أبوظبي".

وبحسب الشركة، فإنّ الحافلة تستخدم ألواح شمسية لتزويد الأنظمة المساعدة للحافلة بالطاقة، كما أنها مصمّمة لتحمل الحرارة والرطوبة في الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة من الشركة كجزء من سلسلة مشاريع مستقبلية، تهدف إلى تحسين نظام النقل الذكي في أبو ظبي، وجعله جزءاً من الحياة اليومية لمستخدمي النقل العام.

ووضعت دولة الإمارات هدفاً يتثمل في أن تشكل الطاقة النظيفة 27% بحلول 2021. ولذلك، استثمرت شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، 8.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة داخل الإمارات وخارجها.

مصدر الصورة: Reuters

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