شاب لبناني يعرض بيت المستقبل لإيواء المتضررين من عاصفة نورما

أخبار الآن | لبنان

شاب لبناني يعرض بيت المستقبل لإيواء المتضررين من عاصفة نورما في شمال لبنان والسبب الأبوة:

في جولة على مواقع التواصل الإجتماعي وتزامناً مع العاصفة نورما التي ضربت بلاد الشام وأثناء رصد فريق راديو الآن ما نشر في هذه المناسبة على أكثر من منصة لفتنا منشور على فيس بوك يحتوي على صورة لمنزل يمكن وصفه بقصر صغير مجهز للسكن موجود بأحدى قرى لبنان



إلى هنا الصورة عادية إلى أن نقرأ ما كتب أعلاها في المنشور

يقول ماهر عوض صاحب المنشور وهو أستاذ جامعي ومدرس في إحدى ثانويات طرابلس في شمال لبنان ومنسق المشاريع في المركز اللبناني لتحفيز المواطنة:

"هيدا البيت هو ملك لله..سخرني اني ابنيه ب ضيعتي پوپنين...



هيدا البيت منو مكتمل بعد ولكنه مؤهل لإستقبال من هم أقل حظاً في هذا البلد الظالم ..

البيت فيه ٩ غرف وبالتالي يمكنه استيعاب عدد كبير من البردانين !



الإقامة إلها شروط صارمة ولكنها لا تمت للإذلال بصلة (شروط متعلقة بالمحافظة على المحتويات)

اللي بيعرف حدا بردان (من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع) : لبناني مصري سوري فلسطيني فيليبيني اثيوبي پاكستاني بنغالي هندي...الخ يخبّرو عن هل مأوى!"

ما الذي دفع المواطن اللبناني الشاب ماهر عوض لعرض منزل العمر على من أصابته عاصفة نورما بضعف ولم يجد له ملجأً في هذا العالم سألته زميلتنا ميراشا وهبي من قسم الراديو في لقاء خاص للحديث حول هذه المبادرة

لنستمع إلى ما قاله..

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