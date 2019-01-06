الآلاف يشاركون في مسابقة لفن الخط اليابني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تقيم اليابان سنويا، مسابقة لفن الخط في بداية كل عام والتي يعتبرها اليابانيون فرصة لبدء السنة الجديدة بخطوة جيدة.

فن الخط الياباني “الشودو” واحد من الفنون الراقية التي تحظى باهتمام واسع في اليابان، احتشد خمسة آلاف من عشاق هذا الفن في إحدى القاعات الرياضية بالعاصمة طوكيو حيث شاركوا في لقاء “كاكي-زومي” و هو ما يعني الخطوط الأولى.

هذا التقليد يعد فرصة لليابانيين لكتابة قراراتهم للعام الجديد أو لتأليف قصائد شعرية.

ووفقا لسن ومستوى كل واحد يمكن للخطاطين كتابة كلمة أو قصيدة، ولم تمنح لهم سوى 24 دقيقة للإبداع وإظهار مهاراتهم في فن الخط.

الإعلان عن الفائزين في المسابقة التي تقام بداية كل عام في اليابان، يتم في حفل منفصل يوم 24 شباط/فبراير.

ويوجد حالياً في اليابان منظمتان لفن الخط وهما المنظمة الفنية والمنظمة التعليمية. ومن خلال المنظمة الفنية، يقيم المعرض الوطني للفنون، معارض عامة على مستوى البلاد.

كما يوجد في الأقاليم في كل محافظة على حدى روابط لفناني الكتابة من الخطاطين وهناك أيضا العديد من النوادي والنشاطات.

ومن جهة أخرى، تنظم المنظمة التعليمية اختبارات المهارة الفردية لفن الخط في محاولة لنشر هذا النوع من الفن.

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