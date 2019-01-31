محمد بن راشد يطلق برج جميرا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "برج جميرا" ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني والحضاري في دبي

جاء ذلك خلال زيارة سموه لموقع المشروع يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و سعادة عبدالله الحباي رئيس دبي القابضة و التي اطلع فيها على تفاصيل المخطط التطويري الرئيسي للمشروع الذي تنفذه مجموعة دبي القابضة.

واستمع سموه إلى شرح حول تصميم ومكونات البرج الذي سيصل ارتفاعه إلى 550 مترا ويتكون من جزئين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة.

و تعرّف سموه على مكونات المنطقة التي سيتم تشييد البرج في قلبها و التي تتسم بتصميمها الفريد شكل بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقديراً لإنجازات سموه الحضارية والإنسانية خلال رحلته في خدمة الوطن التي بدأت قبل 50 عاماً والتي شكلت في مجملها بصمة مهمة ليس فقط في سجل التنمية الإماراتية ولكن على الصعيدين التنموي العربي والعالمي بصفة عامة .

وتضمن الشرح توضيح العناصر المختلفة التي ستشملها منطقة البرج بما تضمه من مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية متعددة مع مراعاة أن توفر تلك المنطقة خيارات ترفيهية عائلية عديدة.

و أشاد سموه بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم.

و يتمتع " برج جميرا " بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع " داون تاون جميرا " مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.

وحول المشروع .. قال سعادة عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: "تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نستمر بالإبداع والتفكير خارج الأطر التقليدية وأن نجتهد لتبقى دبي في الريادة ولمواصلة نجاحها التنموي، ولهذا نتشرف بأن نطلق مشروعا يعتبر بمثابة تحية شكر وتقدير واعتزاز إلى سموه ومسيرته الطويلة في خدمة الوطن الذي شيد فيها صروح الحضارة واستثمر بالإنسان ورفع سقف الطموحات، ونتشرف بأن يأخذ تصميم منطقة /برج جميرا/ شكل بصمة سموه ".

وأضاف: " يأتي إطلاق /برج جميرا/ اليوم ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في / دبي القابضة/ في سبيل تنفيذ مشاريع مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى.. مشيرا إلى أن عمليات التشييد ستبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023 ".

و سيكون "برج جميرا" أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم إذ أنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة ليتفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة ..

وسيوفر البرج لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة مدينة دبي على مدار الساعة على ارتفاعات واتجاهات متعددة، ووفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية مع توفر خيارات ضيافة وترفيه تفاعلية عالمية المستوى.

وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية التي تربط جزئي البرج إطلالة بانورامية فريدة لكلٍ من مدينة دبي ومياه الخليج العربي وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر.

ومن المتوقع أن تصبح المنصة وجهة رئيسية لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات المختلفة التي تزين سماء الإمارة خلال المناسبات المختلفة التي تستضيفها دبي على مدار العام .. بينما ستتيح شاشات العرض الرقمية التي تمتد على طول البرج من الخارج تقديم محتوى ترفيهي للاحتفال بمناسبات محلية وإقليمية وعالمية يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.

أما في قاعدة البرج والمنطقة المحيطة بها .. فستتوفر مساحات واسعة تستوعب أعدادا كبيرة من الجمهور وتضمن أجواء تفاعلية مميزة للزوار..

وستوفر المنطقة أيضاً خيارات عديدة لمنافذ البيع بالتجزئة من ضمنها المحلات التجارية والمطاعم ودور السينما على امتداد محيط البرج.

و يقع البرج في منطقة حيوية جديدة هي "داون تاون جميرا" التي تتمتع بموقع مهم في قلب ما سيعرف بمدينة دبي الجديدة وتطمح دبي القابضة من خلال خطتها التطويرية إلى تحويلها إلى منطقة نشطة ترتكز على بنية تحتية تعتمد أحدث حلول الاستدامة والتقنيات الذكية لتصبح مركز المدينة الجديد بفضل مفهومها الفريد ومرافقها الجذابة ومقوماتها الثرية لجذب السياح والمقيمين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بما تتميز به منطقة "داون تاون جميرا" بسهولة التنقل وخيارات مواصلات متعددة وحديثة تربط معالم منطقة جميرا.

مصدر الصورة: البيان

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