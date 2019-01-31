حكاية قديمة قدم التاريخ.. قصة قوم ثمود تروى في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( العربية )

جبال مدينة الجبة الصخرية في المملكة العربية السعودية دساتير عملاقة خطت عليها قصص وأخبار أقدم من التاريخ ، تحكي قصة قوم ثمود الذين عاشوا فيها قبل آلاف السنين.

ما تركه القوم خلفهم من آثار وكتابات وروسومات ، جعلت مدينة الجبة واحدة من أكبر وأغنى المواقع الأثرية في المملكة والإقليم ، وفقا لمنظمة اليونسكو.



كان الثموديون مجموعة من القبائل التي سكنت مدينة غرب شبه الجزيرة العربية ، وحسب ما ذكر في القرآن الكريم هم قوم النبي صالح.

وتظهر رسوماتهم التي نقشوها على الصخر ، حياة متطورة عاشوها فبعضها أظهرت مراحل الرعي ، والزراعة ، والتجارة. كما تُظهر النقوش بعض أشكال الترفيه مثل الرقص.

تكمن القيمة العالمية لهذا الفن الصخري ، وفقًا للتراث العالمي لليونسكو ، في العدد الكبير والاستثنائي من النقوش الصخرية ، التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعة من التقنيات مثل المطارق الحجرية البسيطة التي تحفظ تاريخ عبقرية الإبداع البشري.

المؤرخ السعودي والمتخصص في العصر الثمودي ، ممدوح مزاوم ،يمضي الكثير من وقته في التعرف على شخصيات جديدة من خلال الانتقال بين جبال مدينة الجبة ، التي تقع في شمال حائل.

ويوكد مزاومم أنه يقرأ النصوص ، ويحلل الرسومات ، ويكتشف شخصيات جديدة في كل مرة وقال "لقد وثقت 58 مخطوطة لواحد من الثمووديين الذين عاشوا في جبة ، مع تفاصيل وصور كاملة. لقد قرأت سيرته الذاتية "

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