سباحة مصرية تنافس على البطولات رغم تجاوزها السبعين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بين المرة الأولى التي تمارِّس فيها البطلة المصرية نجوى غراب السباحة وأول ِ ميدالية في بطولةٍ دولية ، مسافة ٌ زمنية لا تقاس بالسنوات ولكن بالعقود.

وتمارِّس غراب، البالغة من العمر الان 76 عاما، السباحة منذ أن كان عمرها أربع سنوات فقط ، وحصلت على أول ميدالية في بطولةٍ دولية عندما كان عمرها 72 عاما.

ولا تزال نجوى غراب ترتدي ملابس السباحة وتتدرب وهي في هذا العمر خمس مرات في الأسبوع ، وتقول إن العمر ليس عقبة ولا يمكن أن يكون حجر عثرة في طريق البطولة.

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