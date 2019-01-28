مطار دبي الأول عالميا للعام الخامس على التوالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



استقبل مطار دبي الدولي 89 مليون و 100 ألف مسافر في عام 2018، ما يجعله محتفظاً بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي، بحسب ما أفاد بيان نقلاً عن وكالة رويترز.

وقال البيان أن "اجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفًا و387 مسافرا (بارتفاع نسبته 1%) مقارنة بعام 2017".

واستمرت الهند بمقدمة الوجهات الأكثر تعاملا مع مطار دبي من حيث إجمالي أعداد المسافرين مع 12,28 مليون مسافر العام الماضي، ثم حلت السعودية في المركز الثاني مع 6,47 مليون مسافر، وحلت محل بريطانيا التي أصبحت في المركز الثالث.

ويعد هذا المطار الذي يشكل مركزا رئيسيا للعبور واحدا من بين عدة مطارات خليجية شهدت نموا هائلا خلال الأعوام الأخيرة.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي 15,8 مليون شخص. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

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