فلسطينيتان تفخران بإنتاجهما من دمى الكروشيه
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
لم يعد فن الكروشيه بالنسبة للأختين الفلسطينيتين خديجة وهالة الزغير مجرد تقليد تعلمنه من أمهما.. بل أصبح مصدرا للدخل ولأُخريات أيضا من نساء مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وبدأت الأختان تسوقان منتجاتهما اليدوية، التي تشمل جوارب وأغطية رأس وسترات وملابس أطفال، على صفحتيهما الشخصيتين على فيسبوك ، ومع كسبهما مزيدا من الخبرة بدأتا في بيع دمى الكروشيه المغزولة يدويا.
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