أوكرانيا.. تطوير مفكرة يمكن الكتابة عليها تحت الماء (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت شركة "نوكا" الأوكرانية من تطوير مفكرة، يمكن الكتابة عليها واستخدامها تحت الماء.

ووفقاً لموقع "BBC 4Tech"، فإنّ "هذه المفكرة تأتي مع قلم دون رصاص، يتفاعل بطريقة كيماوية مع صفحاتها، ويمكن ربطه بها من خلال المغناطيس".

ولفت الموقع إلى أنّه "يمكن أيضاً الكتابة على صفحات المفكرة بقلمٍ تقليدي، ليصار بعد ذلك إلى محو ما تمت كتابته لاحقاً".

من جهتها، أوضحت الشركة المصممة للمفكرة أنّ "المستهلك لا يحتاج للعديد من الكتب بوجود منتجها، لأنّ قدرة استخدام المفكرة مجدداً وبشكلٍ دائم، يسمح للمستهلك التخلي عن المفكرات التقليدية".

مصدر الصور: تويتر - BBC 4Tech

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