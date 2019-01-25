رقصة أبهرت الملايين وأخفت آلام بطلة تمردت على المرض (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قدمت كاتلين أوهاشي أداءً راقصاً وباسماً في حركات الجمباز الأرضي أبهرت به الحكام وأثارت من خلاله إعجاب الملايين حول العالم، غير أن هناك وجهاً آخراً لهذه الرياضية الشابة لا يعرفه الكثيرون.

حركات أوهاشي (21 عاما) في مسابقة جامعية بكاليفورنيا قبل نحو 10 أيام التي حظت بملايين المشاهدات وبالعلامة الكاملة من محكمي المسابقة، تخفي معاناة مع المرض. وفقا لموقع "الحرة".

فالأميركية الشابة تعاني من مرضين مزمنين هما التورم الحبيبي الحلقي والتهاب القولون التقرحي، حسب ما تكشف تدوينة لأوهاشي في حزيران/يونيو 2018.

المرض الأول الذي يظهر في شكل حلقات داكنة صلبة على الجلد اكتشفته أوهاشي في 2008 بينما الثاني الذي يسبب معوقات في الهضم أصابها في 2016.

وتقول أوهاشي في مدونتها: "كلنا نمر بشيء ما.. المسألة في النظر تحت السطح".

إقرأ أيضا:

محمد بن زايد يحقق حلم لاعب بالمشاركة في كأس العالم للجوجيتسو