رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن استراتيجيتها الثلاثاء القادم

... الإئتلاف السوري والجبهة الشامية يعقدان مؤتمراً لتوضيح الوضع في ريف حماه عقد الائتلاف الوطني بالتعاون مع الجبهة الشامية مؤتمراً صحفيا لتوضيح الوضع في ريف حماة الشمالي، والتأكيد على أن المعركة مع النظام وتنظيم داعش الذي استخدم السلاح الكيماوي مرتين في الريف الشمالي، في ظل صمت وتواطئ دوليين .

... قرار تبديل العملة السورية في الأماكن المحررة يثير الجدل بين الإقتصاديين عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين مؤتمراً صحفياً لتوضيح البيان الذي أصدرته لجنة الاستبدال المؤقت للعملة السورية بالتركية

... الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أكدت معظم الدول العربية أن الاحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال. فيما اعلنت كل من سلطنة عمان والمغرب ان او ايام عيد الفطر المبارك سيوافق يوم الاثنين القادم .

... إطلاق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دبي أعلن مكتب "دبي الذكية" إطلاق "مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في جعل دبي المدينة الأذكى

... فرقة موسيقية في مهمة لإثراء المشهد الفني بالأردن تجمع أربعة موسيقيين بعد ظهر أحد الأيام في عام 2017 وقرروا تشكيل أول فرقة لآلات النفخ الخشبية في الأردن