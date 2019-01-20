رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن استراتيجيتها الثلاثاء القادم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أنه سيـعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء القادم ، لتوضيح استراتيجية هيئة الترفيه للمرحله القادمة.
ووجه آل الشيخ الدعوة لكل المهتمين في صناعة الترفيه لحضور المؤتمر، كما وجه الدعوة لشباب وشابات المملكة العربية السعوية للمتابعه وتقديم الاقتراحات والمشاركة في تطوير هذه الصناعه، في تغريدة له عبر تويتر .
يذكر أن مهام هئية الترفيه السعودية تتمحورحول ثلاث نقاط هي :
- تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه.
- خلق فرص ترفيهية شاملة تتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز الروابط الاجتماعية.
- دعم الاقتصاد المحلي عبر المساهمة في تنويع مصادره وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه.
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