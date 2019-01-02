دبي الوجهة الشتوية الأولى في المنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في تصنيف حديث أجرته مجلة "كونديه ناست ترافيلر" تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط في قائمة أفضل 42 وجهة شتوية، لتحل في المرتبة 11 بعد سريلانكا وكمبوديا والفلبين وكاليفورنيا.

وذكر التقرير أن أفضل الأوقات لزيارة المدينة هي الفترة ما بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وشباط (فبراير) من كل عام، عندما تكون الرطوبة في أدنى درجاتها إذ يتسنى للسواح الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس المعتدل.

في تصنيف حديث أجرته مجلة "كونديه ناست ترافيلر" تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط في قائمة أفضل 42 وجهة شتوية، لتحل في المرتبة 11 بعد سريلانكا وكمبوديا والفلبين وكاليفورنيا.

وذكر تقرير المجلة "أن أفضل الأوقات لزيارة المدينة هي الفترة ما بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وشباط (فبراير) من كل عام، حيث أشعة الشمس الدافئة، والشواطئ الناصعة النظيفة، والخدمة

التي لا تشوبها شائبة".

وجاء في التقرير أن من أجمل الأماكن في دبي جزيرة النخلة، كما تضم المدينة الأسواق القديمة مثل سوق التوابل وسوق الذهب وسوق نايف، بالإضافة الى خور دبي الذي يعود الى الزمن القديم، وكذلك

منحدرات تزلج على الجليد، كما اكتسبت منطقتا دبي للتصميم والقوز اهتمام المشهد الفني الدولي.

وأوصى تقرير مجلة "كونديه ناست ترافيلر" المتخصصة في السياحة العالمية أنه من أجل رؤية المدينة في أفضل حالاتها، لابد من زيارتها بين شهري نوفمبر وفبراير، عندما تكون الرطوبة في أدنى

درجاتها إذ يتسنى للسواح الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس المعتدل

