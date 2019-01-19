"تخيل معك مليار وش بتسوي؟"... الاجابات مبدعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

بين مغامرات خيالية ومشاريع عملية وطرائف مذهلة، أطلق متابعو صفحة أخبار الآن العنان لمخيلاتهم، وذلك في تعليقهم على البث المباشر على صفحة "فيسبوك" والذي حمل عنوان "ماذا تفعل لو معك مليار دولار؟"، وذلك في اطار متابعة الهاشتاغ "#تخيل_معك_مليار_وش_بتسوي" الذي تصدر واجهة الهاشتاغات الاكثر انتشاراً على صعيد المنطقة.



رغم ان الكثير من التعليقات كانت منطقية وجادة ومبتكرة ومليئة بالأحلام والطموحات إلا ان البعض الآخر لم يخل من خفة الدم ربما لأن مطلقيها يدركون ان الرقم كبير جداً ومن الصعب تجميع ثروة بهذا القدر، ونستعرض معاً بعض هذه التعليقات.



رنا تقول: "افتح بيها مشروع واوضف (اوظف) بيها العطلين (العاطلين) عن العمل شرط حتى ميبقى فقير يبقى راتب يفيدهم افضل من اتبرع بي ويصرفوا وراح يبقون محتاجين"، فيما قال محمد: "أشتري.جميع الأسلحة حول العالم واحرقهم..وأعمل العالم.دون الحرب دون مشاكل ...أعمل مدارس للأطفال وأعلن العالم دون الأسلحة".







اما ابراهيم فكان وجهة نظره كالتالي: "اشتري تكسي اجره والباقي بالبنك او احطهم في وسادة وابقى انام عليهم كل يوم".



اما احمد فعبّر عم حلمه وقال: "اخش الكلية الي كنت بحلم بيها و بعد كدة الجواز طبعا".





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