ولي عهد أبوظبي يزور أقدم مسجد في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زار ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موقعاً أثرياً لأقدم مسجد مكتشف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشيخ بن زايد آل نهيان، في حسابه على تويتر، زرت الموقع الأثري لأقدم مسجد مكتشف في الدولة الى الآن، لافتاً إلى أنّ "أرضنا الطيبة تكشف لنا في كل مرة كنوزها الحضارية والثقافية والإنسانية".

وأوضح ولي عهد أبو ظبي، إنه مع كل اكتشاف "نزداد فخراً بهويتنا وتاريخنا الأصيل، وتزداد قناعتنا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود لمستقبل أفضل وغدِ أجمل لوطن الخير".

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أعلنت في سبتمبر 2018، عن اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين، يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام.

واكتشف علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة، أثاراً إسلامية بالقرب من "موقع بناء مسجد الشيخ خليفة" في العين، تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية على الأقل، إلى جانب المسجد الذي يعود إلى فترة الخلافة العباسية.

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