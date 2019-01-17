متحف البرازيل يعود للحياة من جديد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
بعدما تدمر بشكل كامل .. عاد المتحف الوطني بالبرازيل للحياة من جديد وافتتح بعض أقسامه .. وقد انتهز القائمون على المتحف الذي يعد أكبر وأقدم مؤسسة علمية في البلاد بمدينة ريو دي جانيرو الفرصة , وطلبوا المساعدة من المؤسسات الدولية للمساهمة في إعادة بناء المتحف .
يذكر أن محتويات المتحف بالكامل الذي يضم أكثر من 20 مليون قطعة أثرية، بينها أثار مصرية وأحفوريات وأقدم رفات بشرية مكتشفة في الأمريكتين، كانت قد دمرت..
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