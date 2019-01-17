متحف البرازيل يعود للحياة من جديد 

... افتتاح أول متحف للفنون في المغرب منذ الاستقلال يقدِم المعرض الافتتاحي لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، الذي دشنه الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء المنصرم، بانوراما تاريخية توثق مسار الفن التشكيلي بالمغرب عبر منعطفاته الكبرى. كما يعتبر أول متحف للفنون أنشيء في المغرب منذ استقلاله عن فرنسا .

... مقاتل من داعش ينتقم من رفاقه بعدما وجد زوجته مع مهاجر آذري أقدم أحد منتسبي "داعش" الأسبوع الماضي في مدينة الرقة، بإطلاق النار على عناصر المكتب الأمني فقتل خمسة منهم. كانت الحادثة على خلفية تزويج زوجته "ابنة عمه" لمهاجر "آذري".

... الحمم البركانية تحول شواطئ هاواي الى جوهرة سوداء (فيديو) تسبب ثوران بركان كيلوا في جزيرة هاواي الأمريكية في مايو /أيار من عام 2018، الى تدمير بعض أجزاء الجزيرة، لكان هذا الحدث أنتج جمالا من نوع آخر

... الموسيقى في العمل تقلل الإجهاد والتوتر توصلت دراسة حديثة إلى أن الموسيقى يمكن أن تقلل من الإجهاد والتوتر في مكان العمل , و من مشاعر العزلة.