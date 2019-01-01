بريطانية تلد توأمين في أقل من أسبوعين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحيفة ديلي ميل)

وضعت البريطاني فيكي غرين توأميها أنثى و ذكر يفصل بينهما ما يقرب من أسبوعين بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضعت غرين طفلها بريسلاي بوزن 800 غرام، في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، لكن ما يعرف بطلق الولادة توقف ليحتفظ الرحم بأخته التوأم بايسلاي لمدة 12 يوما، قبل إجراء عملية ولادة قيصرية لتخرج الطفلة إلى الحياة بوزن 1.3 كيلوغرام.

يشار الى أن هذه الولادة حققت رقما قياسيا كأطول فترة تفصل بين توأمين في إنجلترا. وقالت الأم لدى عودتها من المستشفى "لم أكن لأصدق ذلك عندما ولد أحد الطفلين وبقي الآخر في الداخل. كان عليّ فقط أن آمل وأدعو أن يبقوا على قيد الحياة".

واكتشفت غرين من مدينة مانشستر وزوجها دارين برادشو أنها حامل قبل أربعة أسابيع فقط من الولادة. وقالت غرين "توقفت الدورة الشهرية.. لكنني اعتقدت أن ذلك بسبب التوتر.. وأجريت اختبار حمل، لكن مفاجأة أخرى كانت بانتظاري عند الخضوع للأشعة، اكتشفت أني حامل بتوأمين".

وكان أمام غرين أسبوعان فقط لتعتاد على فكرة حملها في توأمين قبل أن تخضع للولادة المبكرة. وقالت غرين "لم أصدق ذلك. لم ألحظ أي انتفاح غير عادي.. الأطباء قالوا إن السبب هو أن كلا التوأمين كانا مستلقين على ظهريهما بمواجهة عمودي الفقري". وبقي التوأم في المستشفى لمدة 5 أشهر قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل بعدما أصبحا بصحة جيدة.

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