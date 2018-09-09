موسيقى الميتال تبهر الجمهور اللبناني

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)

إستمتع عشاق موسيقى الميتال بلمحة من موسيقاهم المفضلة خلال موسم مهرجانات الصيف في لبنان، مع إفتتاح مهرجان بيروت لهذه الموسيقى.



ورقص عشرات الحاضرين على أنغام نحو فرق من ألمانيا وبولندا وسوريا والإمارات ولبنان خلال المهرجان الذي إستمر يومين.

وشهد المهرجان مشاركة فرق عالمية من بولندا والتي قدمت عروضا لأول مرة في لبنان و فرق أخرى من ألمانيا.

و أبهرت الفرقة السورية "ميسلون" عشاق موسيقى الميتال بأداء جميل , وقال عازف الجيتار جاك شكر إنهم قدموا عرضهم ضد مآسي الحرب في بلادهم.

و يعتزم المنظمون تنظيم المزيد من الحفلات الموسيقية لإتاحة الفرصة للفرق الموسيقية المحلية لتلبية الإقبال المتزايد على هذا النوع الموسيقي في لبنان.

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