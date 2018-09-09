رالف لورين يتألق في أسبوع نيويورك للموضة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (رويترز)

أحيا مصمم الأزياء الشهير رالف لورين مناسبة مرور 50 عاما على دخوله هذا المجال بحفل امتلأ بالمشاهير في متنزه سنترال بارك بحي مانهاتن في نيويورك، وأقامت دار الأزياء الأمريكية الشهيرة عرضا للأزياء وعشاء حضره بعض أبرز الأسماء في عالم الترفيه والإعلام والموضة.

وكان من بين الحضور النجم (روبرت دي نيرو ) والنجمة (آن هاثاواي )إلى جانب المخرج ( ستيفن سبيلبرج ).

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