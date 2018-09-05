"دبي للثقافة" تعلن عن انطلاق معرض "مساجد من العالم"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( جمال لعريبي)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة معرض لصور "مساجد من العالم"، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، والذي يقام في مجلس مسجد جميرا، وستتواصل فعالياته لغاية نهاية شهر أكتوبر من هذا العام.

يبرز المعرض جانب الجمال الروحي للمساجد، كما يسلط الضوء على فنون عمارة المساجد التي ترصدها عدسات المبدعين في مختلف بقاع الأرض. ويبلغ عدد الصور المعروضة 32 صورة التقطها مصورون مبدعون ينتمون إلى 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكانت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي قد أطلقت مسابقة "مساجد من العالم" على منصة "انستغرام"، حيث تم اختيار الفائزين عن طريق من يحصل على أكبر عددٍ من تسجيلات الإعجاب من الجمهور. ويبرز موضوع هذه النسخة من المسابقة دور المساجد في المجتمعات، وإبراز الروائع المعمارية الفريدة. ويمكن للزوار التعرف على تطوّر فن العمارة والتصاميم والأساليب المختلفة من حضارةٍ لأخرى.

وقال سعيد محمد النابوده، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: "إن تنظيمنا لهذا المعرض المميز يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة للتبادل الحضاري والثقافي بين الأمم والشعوب، خاصة وأنه يعمل على نشر ثقافة التسامح، وتعزيز قيم التفاهم والسلام، عملاً بالمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوافق المعرض تمامًا مع مهمتنا الرامية لتسليط الضوء على المواهب المحلية والعالمية في مجال الفنون والثقافة الإسلامية. ومن شأن هذا المعرض أن يساعد أيضًا في إبراز مساعينا الدؤوبة الرامية لإقامة الشراكات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة، لنسهم في دعم تطلعات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مدينتنا على الخريطة العالمية للاقتصاد الإبداعي".

وأضاف النابوده: "يأتي تنظيم المعرض كجزء من رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والفنون والتراث والآداب. وعلاوة على ذلك، فإنه يدعم استراتيجية "الفن في كل مكان" للهيئة، التي تهدف إلى تشجيع المواهب الإبداعية محلياً وعالمياً والترويج لأعمالهم الفنية حول المدينة بطرق مبتكرة".

وقال علي بن ثالث، سعادة الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: "التصوير من أقوى وسائل التواصل والتفاعل التي تربط المصورين مع العالم دون حاجةٍ لاستخدام الكلمات. ومن هذا المنطلق وضعنا جمهور المصورين المتابعين لمسابقاتنا على انستغرام أمام تحدٍ خاصٍ من نوعه، وهو الإبداع البصري في ترجمة روائع العمارة الإسلامية في تصميم المساجد، كانت النتائج رائعة بالفعل وعكست التنوّع الإيجابي في مدارس الهندسة والتصميم في أنحاء العالم الإسلامي. سعداء بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري في هذه التجربة البصرية الفريدة التي ستُمتع زوار مجلس جميرا".

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