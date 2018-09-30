ريال مدريد يُكرم الفلسطينية عهد التميمي

أخبار الآن | مدريد -اسبانيا (وكالات)

استقبل نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً واسعاً في مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية.

وفي ملعب "سانتياغو برنابيو"، كان مدير العلاقات المؤسسية بالنادي الملكي إيميليو بوتراغينيو على رأس مستقبلي الأسيرة الفلسطينية المحررة، الطفلة التميمي، وأهداها قميصاً لريال مدريد يحمل اسمها والرقم "9".

يشار إلى أن هذا هو الاستقبال الثاني من نوعه الذي يقوم به ريال مدريد تجاه أحد أطفال فلسطين؛ إذ كرم منتصف مارس 2016 الطفل أحمد الدوابشة الذي أحرق مستوطنون "إسرائيليون" منزل عائلته في نابلس بالضفة الغربية في 31 يوليو 2015.

واعتقلت التميمي في 19 ديسمبر الماضي، بزعم إعاقة عمل ومهاجمة جنود الجيش الاسرائيلي في بلدتها "النبي صالح" في الضفة الغربية. وقبيل اعتقالها، انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه "عهد" مع ابنة عمها نور التميمي، وهما تقتربان من جنديين إسرائيليين حاولا اقتحام منزلها، وتطلبان منهما مغادرة المكان.

وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر"، قرب رام الله، حكماً بالسجن الفعلي 8 أشهر على "عهد" في الـ21 من مارس الماضي، واستطاع محامو الدفاع عن الفتاة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق مع النيابة العسكرية.

وقضى الاتفاق بسجن "عهد" 8 أشهر، مقابل إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية من لائحة الاتهام الأصلية، والاكتفاء باعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته، حيث أفرج عنها في 29 يوليو المنصرم.

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